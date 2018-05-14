Поддержка Украины должна быть первоочередным вопросом международной повестки дня - МИД Норвегии

18:24, 14 мая 2018
Политика
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Норвегия остается преданным партнером Украины, подчеркнул государственный секретарь МИД Норвегии / фото mfa.gov.ua

Как сообщается на сайте МИД Украины, об этом заявил государственный секретарь министерства иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Сергеем Кислицей.

«Норвегия остается преданным партнером Украины на пути ее европейских и евроатлантических устремлений. Поддержка Украины должна оставаться среди первоочередных вопросов повестки дня международного сообщества », - отметил Халворсен.

Также сообщается, что участники встречи констатировали высокую активность двустороннего партнерства, в частности в сфере политического диалога.

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Норвежская сторона подтвердила намерения председателя Стортинга (парламента) Норвегии Торе Вилхелмсен Трёен и министра иностранных дел Норвегии Инэ Эриксен Сёрейде осуществить официальные визиты в Украину во втором полугодии 2018 года.

Дипломаты отметили положительные тенденции в сфере двусторонней торговли и постепенный рост объемов норвежских инвестиций в украинскую экономику по итогам 2017 года.

Кислица поблагодарил норвежскую сторону за оказанную финансовую поддержку в размере 4,6 млн евро в рамках «Плана действий СЕ для Украины на 2018-2021 годы», коснувшись вопросов взаимодействия Украины и Норвегии в многосторонних форматах.

В свою очередь Халворсен выразил готовность и в дальнейшем оказывать практическую помощь для имплементации системных реформ в Украине.

Норвежскую сторону проинформировали об усилиях руководства Украины по имплементации Минских договоренностей и перспективах начала миротворческой операции ООН на востоке Украины. Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в рамках НАТО, в том числе в контексте подготовки к следующему саммиту Альянса в июле в Брюсселе.

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Теги: #Норвегия#реформы в Украине#поддержка Украины