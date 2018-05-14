Поддержка Украины должна быть первоочередным вопросом международной повестки дня - МИД Норвегии

Украинская сторона поблагодарила Норвегию за финансовую поддержку в размере 4,6 млн евро в рамках «Плана действий СЕ для Украины на 2018-2021 годы».

Поддержка Украины должна быть среди первоочередных вопросов повестки дня международного сообщества.

Как сообщается на сайте МИД Украины, об этом заявил государственный секретарь министерства иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Сергеем Кислицей.

«Норвегия остается преданным партнером Украины на пути ее европейских и евроатлантических устремлений. Поддержка Украины должна оставаться среди первоочередных вопросов повестки дня международного сообщества », - отметил Халворсен.

Также сообщается, что участники встречи констатировали высокую активность двустороннего партнерства, в частности в сфере политического диалога.

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Норвежская сторона подтвердила намерения председателя Стортинга (парламента) Норвегии Торе Вилхелмсен Трёен и министра иностранных дел Норвегии Инэ Эриксен Сёрейде осуществить официальные визиты в Украину во втором полугодии 2018 года.

Дипломаты отметили положительные тенденции в сфере двусторонней торговли и постепенный рост объемов норвежских инвестиций в украинскую экономику по итогам 2017 года.

Кислица поблагодарил норвежскую сторону за оказанную финансовую поддержку в размере 4,6 млн евро в рамках «Плана действий СЕ для Украины на 2018-2021 годы», коснувшись вопросов взаимодействия Украины и Норвегии в многосторонних форматах.

В свою очередь Халворсен выразил готовность и в дальнейшем оказывать практическую помощь для имплементации системных реформ в Украине.

Норвежскую сторону проинформировали об усилиях руководства Украины по имплементации Минских договоренностей и перспективах начала миротворческой операции ООН на востоке Украины. Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в рамках НАТО, в том числе в контексте подготовки к следующему саммиту Альянса в июле в Брюсселе.