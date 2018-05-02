"Замедление или даже шаги назад": комиссар Хан заявил об отступлении Украины в борьбе с коррупцией

По словам еврокомиссара, создание антикоррупционных институтов и электронных деклараций "были хорошими шагами в правильном направлении".

Европейский комиссар по переговорам о расширении и Европейской политике соседства Йоханнес Хан считает, что в Украине наблюдается замедление, или даже есть шаги назад в проведении реформ в сфере борьбы с коррупцией.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал в среду в Брюсселе в Европейском парламенте, выступая в рамках конференции «Украина времен независимости: взгляд Православной церкви Киевского патриархата на изменяющееся общество».

Отметив, что в процессе реформ Украина достигла значительного прогресса, Хан сказал: «Тем не менее, мы также отметили замедление, или даже шаги назад в некоторых сферах. Я хотел бы сфокусироваться, в частности, на усилиях по предотвращению и борьбе с коррупцией. Это проблема, которая является ключевой для успеха всех остальных реформ и для улучшения бизнес-климата», - заявил Хан.

По словам еврокомиссара, образование антикоррупционных институтов и электронных деклараций «было хорошими шагами в правильном направлении».

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«В то же время, мы видим замедление антикоррупционных реформ с конкретными негативными последствиями для Украины, в частности то, что не был выделен последний транш макрофинансовой помощи», - конкретизировал он.

При этом Хан отметил, что эту оценку разделяют и другие международные институты.

«Многие вещи сделаны на законодательном уровне, но, к сожалению, в реальности не выполнены или выполнены не так, как это ожидалось с нашей точки зрения. Я должен вам сказать, что я не одинок в этой оценке, которая разделяется многими международными институтами. Я был в Вашингтоне две недели назад, и Международный валютный фонд, Всемирный банк, другие учреждения говорили о такой же оценке. Поэтому, я думаю, ситуация в некоторых сферах является серьезной, но, еще раз, я также отдаю должное достижениям, которые были сделаны в последние несколько месяцев», - добавил еврокомиссар.

Он снова назвал главными вопросами создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, исключение общественных активистов из перечня лиц, которые должны заполнять электронные декларации.