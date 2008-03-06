Регионалы пообещали до 16.00 вынести шарики из зала

По предварительной договоренности, заседание Верховной Рады должно начаться сегодня в 16.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам народный депутат Украины Николай КОМАР (фракция Партии регионов).

По его словам, сейчас, согласно договоренности, оппозиция должна убрать из сессионного зала антинатовську атрибутику.

Н.КОМАР отметил, что в 14.00 ожидается проведение Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов парламента, где планируется принять повестку дня сегодняшнего заседания парламента.

Он отметил, что планируется проведение вечернего заседания, которое должно начаться в 16.00.