Ощадбанк компенсирует обесцененные вклады за счет нынешних вкладчиков?

Регионал Михаил Папиев считает возвращение вкладов людям, которые хранили их на сберегательных книжках в „Ощадбанке” СССР политической аферой, которая вряд ли имеет что-то общее с выплатами сбережений.

В подтверждение своего мнения депутат напомнил, что по состоянию на 22 февраля в реестр вкладчиков внесены 4 млн. 678 тыс. вкладчиков и выплачено свыше 2,7 млрд. гривен, но внесение людей в реестр еще не гарантирует выплаты, - приводит аргументацию Папиева пресс-служба Партии регионов.

«Надо взять простой баланс: сколько средств перечислило Министерство финансов Украины „Ощадбанку” и сколько проведено выплат. Если выплат больше, чем перечислено средств, то это только подтверждает предположение экспертов, что „Ощадбанк” оплачивает сбережения гражданам, отвлекая из текущих счетов средства нынешних вкладчиков», - подчеркнул депутат-регионал. По его словам, это может привести к разрушению „Ощадбанка” и возникнет потребность выплачивать обесцененные сбережения не только гражданам по вкладам „Ощадбанка” СССР, а еще и по нынешним вкладам „Ощадбанка” Украины.

«По большому счету вопрос выплат компенсаций по обесцененным вкладам в „Ощадбанке” СССР, раздачи дешевых кредитов на жилье, газа, доходов граждан правительству не интересны, - убежден Папиев. - Тимошенко заинтересована только в одном – президентских выборах».