За время проведения АТО погибло семь сотрудников СБУ.

Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский в Facebook.

«Война унесла жизни семи героически павших сотрудников СБУ, среди которых и первый в истории СБУ Герой Украины Руслан Лужевский», - отметил Лубкивский. По его информации, 62 сотрудника СБУ ранены, среди которых 11 - тяжело.

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«Горнило войны прошли более трех тысяч сотрудников СБУ, а ежедневно идут на борьбу с врагом 400-500 наших коллег... Десятки наших коллег ежедневно рискуют жизнью и нейтрализуют/ликвидируют диверсантов», - написал Лубкивский.