Первый долг за аннексию

Практика подачи судебных исков против России, которые касались российской агрессии на территории Украины, началась еще со времен премьерства Арсения Яценюка. Иски в международные суды подавались как от имени государства Украина, так и от частных компаний, госбанков и отдельных граждан. Наконец, через четыре года после начала российской агрессии, Третейский суд в Гааге постановил, что Российская Федерация должна возместить ряду украинских компаний убытки, которые они понесли из-за аннексии Крыма. Изначально истцы требовали с ответчика компенсацию в сумме около 220 млн долларов. Однако суд, похоже, сократил размер требований и постановил, что Россия должна покрыть убытки украинских компаний на сумму 159 млн долларов.

Как говорится в постановлении суда, Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против РФ, как сказано в официальном пресс-релизе на сайте арбитража, в суд подали 18 украинских компаний (ООО «Дайрис», ООО «Дан-Панорама», ООО «Дилайн Ltd», ООО «Эверест-Эстейт», ООО «ИММЕ», ООО «Крым Девелопмент», ООО «Нива-Тур», ООО «Приватланд», ООО «Приватофис», ООО «Санаторий Энергетик», ООО «Телерадиокомпания «Жиса»», ООО «КУА Финансовый вектор», ООО «КУА Финансовый капитал», ООО «Эдельвейс-2000», ООО «Планета», ЗАО «Аэробуд», ЗАО «Фортуна», ЗАО «УБК-Инвест»), а также бывший IT-директор и экс-замглавы правления «Приватбанка» Александр Дубилет.

В окончательном решении от 2 мая 2018 года арбитры признали Россию ответственной за экспроприацию ряда жилых и коммерческих объектов недвижимости в Крыму, включая гостиницы, многоквартирные дома и отдельные жилые квартиры, и постановили выплатить компенсацию, проценты, юридические расходы истцов и их издержки на арбитражное разбирательство.

Впрочем, как и следовало ожидать, Россия решение суда не признала. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва не считает себя стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге, который вынес решение о выплате компенсаций ряду украинских компаний в связи с потерей активов в Крыму. «Россия никак не была представлена (на этом суде) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной (процесса) в данном случае», - сказал он.

В то же время в самом суде напомнили, что после проведения слушания по существу спора с 5 по 6 октября 2017 года, состав арбитража пригласил стороны представить дополнительные письменные объяснения. 11 декабря 2017 года истцы представили свои объяснения вместе, а Российская Федерация не представила никаких объяснений. Далее, учитывая, что Россия проигнорировала суд и не направила своего представителя на процесс, Третейский суд, в рамках своей юрисдикции, назначил этого представителя сам.

Прецедент на будущее

Конечно, сумма в 159 миллионов долларов – не большая цифра, если сравнивать с общим ущербом, который понесли украинцы и Украина из-за аннексии Крыма. Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко озвучивал общую сумму потерь от аннексии в размере 1 трлн 80 млрд гривен.

Вместе с тем, эксперты убеждены, что решение Третейского арбитража – только «первая ласточка», и за ним последуют другие. «Суд установил нарушение Российской Федерацией своих обязательств по Соглашению между Кабмином и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций по экспроприации имущества украинских предприятий в аннексирована Крыму», - отметил заместитель Министра юстиции Иван Лещина.

«Это решение крайне важно, поскольку признаются права украинских компаний, но оно не имеет никакого отношения к ответственности России как государства за вооруженную агрессию против Украины», - добавляет судья Международного уголовного суда (2001-2005), представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2006-2010) Владимир Василенко.

Однако, по его мнению, даже это решение, в некоторой мере, может быть использовано как одно из доказательств агрессии России против Украины. «Основные доказательства должно собрать и юридически оформить украинское государство. А это будет дополнительное доказательство – Украине нужно будет подготовить консолидированную претензию к РФ, в которой это решение будет фигурировать как одно из подтверждений акта агрессии, в ходе которой были нарушены права частных компаний», - считает Василенко.

По мнению генерального директора Директората по правам человека Министерства юстиции Владислава Власюка, о том, насколько можно использовать формулировку аннексии, можно будет судить только после публикации полного текста решения, которое, при самых оптимистических раскладах, может появиться в течение месяца. «К аннексии оно может иметь отношение, если в решении суда установлены определенные факты. Если там достаточно подробно написано, что имела место аннексия, дана ее юридическая оценка, то это можно будет использовать в судебных делах любого рода… Это, в некотором роде, прецедент. И если суд вынес решение, где признал истца виновным, то вину однозначно установили, на чем-то основываясь, и те доказательства, которые были у суда, оказались для этого достаточными», - говорит Власюк.

Принудительное взыскание

Впрочем, главная проблема для истцов – взыскать с России долг. Учитывая, что РФ не признает решение суда, естественно, и платить по счетам Кремль не собирается. «Судя по поведению России по другим решениям международных инстанций, РФ не выполняла и не собирается их исполнять. То же самое будет и с этим решением», - считает Владимир Василенко, но добавляет, что рычаги давления на РФ в этом вопросе все-таки есть.

По словам Владислава Власюка, с точки зрения исполнения Нью-Йоркской конвенцией ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, взыскание долга с РФ возможно, причем как принудительное, так и путем ареста имущества в соответствующей стране. «Я не знаю, в чьей юрисдикции компании, которые подавали жалобу, им придется искать имущество российских компаний и будут пытаться по судебным решениям его арестовывать. Но это не вполне уверенный путь, как и с делом «Нафтогаз»-«Газпром». В целом, этот путь очень непростой, оценивать перспективы исполнения нужно более, чем сдержанно», - говорит Власюк.

Подробнее о процедуре исполнения арбитражного решения рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. «Основной вопрос - может ли РФ не выполнять решения, поскольку не принимала участия в рассмотрении дела. В отличие от многих других судебных дел, арбитражные решения в инвестиционных спорах имеют очень четкий международный инструмент их выполнения. Это Нью-Йоркская Конвенция о признании и исполнении иностранных арбитражных решений 1958 года. Украина, РФ и еще более 150 государств являются сторонами Конвенции», - напомнила она.

В частности, в документе сказано, что каждое договаривающееся государство «признает арбитражные решения как обязательные и выполняет их в соответствии с процессуальными нормами той территории, где испрашивается признание и исполнение этих решений». Другими словами, сколько РФ, по этой конвенции, признает обязательность арбитражного решения. «Хотя, как видно из комментария представителя РФ, о добровольном исполнении этого решения речь не идет», - отмечает Зеркаль.

В частности, Россия может использовать норму, согласно которой в исполнении решения может быть отказано, если «сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном производстве или по другим причинам не могла представить свою позицию». «Стороны, выступающие против исполнения решения, очень часто используют ее, но, в основном, безуспешно… Суды выдвигают строгие требования доказательства неосведомленности», - говорит замминстра.

К тому же, как было сказано выше, украинские истцы и Третейский суд сделали все, чтобы проинформировать РФ об арбитраже и пригласить к участию в формировании арбитража и предоставлении своих объяснений.

«Конечно, российские судебные органы найдут какое-то другое основание для невыполнения решения на территории РФ... Но это не останавливает выполнения решения в других юрисдикциях», - напоминает Лана Зеркаль.

К тому же, по ее словам, процессуальные нормы большинства государств мира предусматривают принудительное исполнение решений. Поэтому по исполнению этого и последующих решений инвесторы будут обращаться в судебные органы других стран-участниц Конвенции.

«Порядок принудительного исполнения самый обычный. Как и в случае долга между людьми, или во взыскании алиментов, субъекты, получившие право на компенсацию, обращаются в суды в государствах, где есть имущество РФ, которое можно взыскать в качестве компенсации. В любой стране, которая является стороной Конвенции», - подчеркнула замминистра.

«Субъектам, победившие в этом деле, еще придется приложить усилия, чтобы получить эти средства. Но, при наличии нормальной юридической поддержки, это вполне реальное дело», - добавила она.

В свою очередь, соучредитель Украинского института будущего, политтехнолог, директор компании Berta Communications Тарас Березовец предполагает, что дело это реальное, но процесс получения компенсации будет довольно длительным. «В принципе, решение Третейского суда – это достаточно быстрый результат, так как обычно подобное исковое заявление рассматривается в течение пяти лет. Здесь все прошло быстрее... Другое дело, что практическая реализация этого решения, на данный момент, невозможна», - говорит он.

Эксперт напомнил, что Россия проиграла иски «Юкосу», но отказывается их выплачивать. «По прецедентному праву, мы должны будем дождаться начала выплаты компенсаций акционерам «Юкоса», а потом уже пойдут украинские иски. «Нафтогаз» уже арестовывает имущество российских корпораций на территории ЕС. И если Россия откажется выплачивать, то будут пускать с молотка эти активы, а вырученные деньги пойдут в счет компенсации», - считает он.

Если российская сторона в частном порядке договорится выплачивать убытки каждой из компаний, то это дело ближайших пяти лет. Если же они упрутся, то это растянется на годы», - говорит Березовец.

Однако, в любом случае, у России довольно много имущества за рубежом. Поэтому арест может быть наложен на любой актив, не имеющий дипломатического иммунитета. Вплоть до трубопровода «Северный поток-2».

Анастасия Кучкина