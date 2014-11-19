Яценюк пообещал подписать коалиционное соглашение партии Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание правительства.

"Речь идет о создании коалиции и формировании нового состава Кабинета министров Украины, чтобы это не превратилось в длительный сериал. Я подробно изучил проект коалиционного соглашения, который появился на сайте «Блока Петра Порошенко». Я публично заявляю о том, что готов поставить подпись под окончательной редакцией этого коалиционного соглашения. Там есть ряд вещей, которые нужно изменить, дополнить, доработать. Будем дорабатывать. Стране необходимо знать, что будет делать новая коалиция и в какие сроки", - отметил Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, 14 октября премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил политическим силам, которые создают парламентскую коалицию, делегировать на должности министров ряд конкретных кандидатур.

Так, на должность вице-премьера по региональной политике Яценюк предложил делегировать Владимира Гройсмана; на должность вице-премьера по вопросам АПК Ивана Мирошниченко; на должность вице-премьера по гуманитарным вопросам Игоря Жданова; на должность министра внутренних дел - Арсена Авакова; на должность министра финансов Виталия Лисовенко; на должность министра юстиции - Павла Петренко; на должность министра по вопросам агрополитики - Леонида Козаченко; на должность министра экономики Дмитрия Шимкива; на должность министра образования и науки - Сергея Квита; на должность министра энергетики Андрея Коболева; на должность министра культуры - Евгения Нищука; на должность министра здравоохранения - Василия Лазорищинца; на должность министра социальной политики Павла Розенко; на должность министра молодежи и спорта - Дениса Силантьева; на должность министра экологии - Анну Гопко; на должность председателя Госкомтелерадио Юрия Стеця.

Что касается президентской квоты - должностей министра обороны и министра иностранных дел - то Яценюк отметил, что его политическую силу устраивают нынешние главы этих ведомств, назначенные Петром Порошенко - Степан Полторак и Павел Климкин. “Они получают полную поддержку нашей политической силы”, - сказал он.

В тот же день в "Блоке Петра Порошенко" заявили, что не согласовывали кадровые предложения Яценюка на переговорах по коалиции.