МИД об игнорировании Россией решения суда в Гааге о компенсации убытков за аннексию Крыма: спрятаться в кустах не получится

Отмечается, что Россия игнорировала заседания и не предоставляла никаких объяснений суду.

В МИД напомнили, что 9 мая постоянный Третейский суд в г. Гаага издал объявление о принятии решения по существу в иске группы 19 украинцев против РФ относительно противоправной экспроприации их имущества в результате оккупации Крыма.

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России не удастся спрятаться в кустах, игнорируя процессы против нее, написала на своей странице в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Россия становится все трусливее. Осознав, что ответа за неправомерную экспроприацию не избежать, Россия игнорирует этот и почти все другие инвестиционные процессы против нее. Как и в военных действиях, Россия прячется в кустах и притворяется, что "нас здесь нет". Но не получится, как бы они не старались", подчеркнула она.

"Противоправная оккупация имеет свою цену. Бремя агрессии будет становиться для России все тяжелее. Это лишь первая победа", - добавила Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, Третейский суд в Гааге постановил, что Российская Федерация должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. Ранее сообщалось, что в этом деле речь идет о сумме 159 миллионов долларов.