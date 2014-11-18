МИД известно о девяти гражданах Украины в российских тюрьмах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“В настоящее время я могу говорить о 9 граждан Украины, о пребывании которых в пенитенциарных учреждениях Российской Федерации нам известно доподлинно, но, конечно, мы не исключаем, что их там больше”, - сказал Перебийнис.

Читайте такжеРоссия включила Сенцова в список террористовКак сообщал УНИАН, российская правозащитница, руководитель группы в Facebook "Груз-200 из Украины в Россию" Елена Васильева заявила, что в московских СИЗО находятся как минимум 20 пленных во время АТО украинских военнослужащих.

По словам Васильевой, военных обвиняют в якобы незаконном пересечении границы. Некоторое время они находились в Ростовском СИЗО, а затем были переведены в Москву.