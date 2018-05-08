Украине нужны миротворцы ООН, чтобы заставить РФ вывести войска с Донбасса - Порошенко

По словам главы государства, выборы на оккупированной территории возможны после полной имплементации миротворческой операции ООН.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что введение миротворческих сил Организации Объединенных Наций на Донбасс нужно для оказания давления на Россию, чтобы она вывела войска с оккупированной украинской территории.

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом Порошенко сказал в интервью телеканалу CBS News.

«Многие обозреватели полагают, что у нас здесь в Украине «холодная война». Я хочу разочаровать их - это не «холодная война». Это - не «холодная война». Это - горячая война. И каждый день у нас есть погибшие мирные жители и украинские солдаты. И в этой ситуации, безусловно, нам нужны миротворцы», - подчеркнул президент.

По его словам, выборы на Донбассе возможны после полной имплементации миротворческой операции.

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Глава государства также подчеркнул: «Невозможно, чтобы миротворческая миссия проходила одновременно с пребыванием российских войск». «Это инструмент для того, чтобы оказывать давление на РФ, чтобы она вывела войска с оккупированной территории», - отметил он.

Также Порошенко отметил, что представители армий стран - партнеров НАТО, всех стран-членов НАТО учатся новому опыту украинских Вооруженных Сил. «Они учатся у нас новейшему опыту гибридной войны против России. А мы учимся у них тактике и стратегии стандартов НАТО. И это делает украинскую армию значительно эффективнее», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко заявил о "определенное продвижение" относительно введения миротворцев на Донбасс.