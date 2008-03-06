Из Казахстана Ющенко летит в Таджикистан
На первом плане - экономическое сотрудничество
6-7 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит официальный визит в Республику Таджикистан.
|Ирина ВАННИКОВА
И.ВАННИКОВА сообщила, что В.ЮЩЕНКО планирует встретиться с Президентом Таджикистана Эмомали РАХМОНОМ, премьер-министром Акилом АКИЛОВЫМ, председателем намояндагона Меджлиси Оли Сайдулло ХАЙРУЛЛОЕВЫМ.
По словам пресс-секретаря, визит в Таджикистан, прежде всего, посвящен вопросу экономического сотрудничества между двумя странами.
Цель этого визита - продемонстрировать готовность Украины принимать участие в становлении основных отраслей экономики республики - от электроэнергетики до производства алюминия.
По словам И.ВАННИКОВОЙ, по результатам визита будет подписано совместное заявление двух президентов, в котором будут закреплены договоренности, достигнутые во время визита.
Также планируется подписать План действий между Украиной и Таджикистаном на 2008 год.
Кроме того, президенты обсудят вопрос открытия посольств: Украины - в Таджикистане и Таджикистана - в Украине.