Из Казахстана Ющенко летит в Таджикистан

6-7 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит официальный визит в Республику Таджикистан.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря главы государств Ирину ВАННИКОВУ, Президент отбудет в Таджикистан во второй половине дня 6 марта после завершения визита в Казахстан.

И.ВАННИКОВА сообщила, что В.ЮЩЕНКО планирует встретиться с Президентом Таджикистана Эмомали РАХМОНОМ, премьер-министром Акилом АКИЛОВЫМ, председателем намояндагона Меджлиси Оли Сайдулло ХАЙРУЛЛОЕВЫМ.

По словам пресс-секретаря, визит в Таджикистан, прежде всего, посвящен вопросу экономического сотрудничества между двумя странами.

Цель этого визита - продемонстрировать готовность Украины принимать участие в становлении основных отраслей экономики республики - от электроэнергетики до производства алюминия.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, по результатам визита будет подписано совместное заявление двух президентов, в котором будут закреплены договоренности, достигнутые во время визита.

Также планируется подписать План действий между Украиной и Таджикистаном на 2008 год.

Кроме того, президенты обсудят вопрос открытия посольств: Украины - в Таджикистане и Таджикистана - в Украине.