До возможного роспуска Верховной Рады остается... 7 дней

До возможного роспуска Верховной Рады остается неделя. Однако, спикер Арсений Яценюк верит в лучшую судьбу парламента и говорит, что всегда готов к компромиссу.

Новые досрочные выборы, по его мнению, ничего не изменят в политической структуре парламента. Будет та же игра в два-три голоса.

Партия регионов договариваться больше не хочет и вместе с коммунистами планирует перейти к "антинатовским" митингам.

Вынесение парламентского кризиса на улицу с обвинениями в адрес подписантов письма к генсеку НАТО коалицию не пугает. БЮТ и «НУ-НС» уже доработали проект постановления о том, что вступление в блок возможно лишь после одобрения этого вопроса на всенародном референдуме.

ICTV