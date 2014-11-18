Украина готова ответить на наступление, но видит возможность локализовать конфликт - Чалый

Об этом заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый в эфире программы "Свобода слова".

Он отметил, что украинские военные не отступят от разграничительной линии, определенной минским меморандумом от 19 сентября.

"Там действительно есть линия соприкосновения, от этой позиции мы не отойдем. Поэтому, а такие угрозы все обсуждают, что будет какое-то полномасштабное наступление, тогда это будет и история, за которой все это будет просто война, будет сухопутная операция", - сказал он.

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При этом Чалый добавил, что пока есть возможность локализации этого конфликта.

Кроме того, чиновник выразил мнение, что конфликт на Донбассе в ближайшее время должен завершиться остановкой российской агрессии.

"Ситуация не упрощается, деэскалации нет. Но мы подходим к какой-то грани, после которой, я надеюсь, должно уже быть какое-то решение и остановка агрессии", - отметил Чалый.