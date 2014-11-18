Кихтенко уверяет, что власть делает все для перевода вузов из оккупированной на свободные территории
Председатель Донецкой областной государственной администрации Александр Кихтенко заверяет, что украинская власть сегодня делает все для перевода вузов из оккупированной на свободные территории.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой ОГА, об этом губернатор сказал сегодня в Краматорске на встрече со студентами Донбасской государственной машиностроительной академии.
«Сейчас мы делаем все, чтобы по максимуму перевести на свободные территории студентов и преподавателей, а впоследствии студентам давать рабочие места», - сказал Кихтенко, отвечая на вопросы студентов академии о переводе донецких университетов на подконтрольные украинской власти территории.
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Губернатор также рассказал, какое бесперспективное будущее ждет студентов, которые не переведутся в вузы на свободной территории.
«Те студенты, которые остались там, на захваченной территории, должны понимать, что там не будет ни нормального преподавания, ни дипломов», - объяснил Кихтенко, отметив, что выпускники с дипломом «ДНР» в будущем не смогут найти работу.