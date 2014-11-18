Кихтенко уверяет, что власть делает все для перевода вузов из оккупированной на свободные территории

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой ОГА, об этом губернатор сказал сегодня в Краматорске на встрече со студентами Донбасской государственной машиностроительной академии.

«Сейчас мы делаем все, чтобы по максимуму перевести на свободные территории студентов и преподавателей, а впоследствии студентам давать рабочие места», - сказал Кихтенко, отвечая на вопросы студентов академии о переводе донецких университетов на подконтрольные украинской власти территории.

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Губернатор также рассказал, какое бесперспективное будущее ждет студентов, которые не переведутся в вузы на свободной территории.

«Те студенты, которые остались там, на захваченной территории, должны понимать, что там не будет ни нормального преподавания, ни дипломов», - объяснил Кихтенко, отметив, что выпускники с дипломом «ДНР» в будущем не смогут найти работу.