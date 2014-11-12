Россия категорически отказала "ДНР" и "ЛНР" в выдаче выпускникам вузов своих дипломов (документ)

Об этом сообщает сайт 62.ua, публикуя официальный документ Министерства образования и науки РФ.

Читайте такжеИз захваченной боевиками части Донбасса эвакуировались уже девять университетовСогласно российским законам, страна не выдает дипломов студентам, окончившим иностранные высшие учебные заведения. Собственных же вузов на территории так называемых "ЛНР" и "ДНР" Россия открывать не собирается.

Как сообщал УНИАН, ранее со стороны руководства "ЛНР" и "ДНР" неоднократно звучали обещания выдавать студентам дипломы российского образца.