Завсегдатаи дорогих киевских ресторанов: СМИ узнали подробности о кавказцах, избивших Найема
Молодые люди, которые в центре Киева избили народного депутата от БПП Мустафу Найема, являются постоянными посетителями дорогих ресторанов.
Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает «Обозреватель».
Со слов источника, подозреваемые 19-летний Ахмед и 28-летний Магомед Саитовы, часто отдыхают в дорогих ресторанах в центра Киева, таких как: «Караван», «Ишак», а также в заведениях ТРЦ «Арена-сити».
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По данным издания, отец подозреваемых – Абубакар Саитов. Он является членом чеченской диаспоры Украины, однако проживает в швейцарской Женеве.
«Источник также отметил, что мужчина не приветствует выходки своих сыновей «и должен их жестко наказать», — сообщает издание.
Напомним, в результате конфликта на дороге в центре Киева несколько мужчин избили народного депутата Украины Мустафу Найема, он находится в больнице. Чеченцам объявлены подозрения в хулиганстве, совершенном группой лиц.