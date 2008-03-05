Регионалы думают, что пионеры-активисты заранее знали, что будет

Причиной политического кризиса является нежелание Тимошенко и Яценюка признать противозаконными свои действия по втягиванию Украины в НАТО. Об этом «ИМК» заявила член парламентской фракции ПР Елена Бондаренко, комментируя причины затянувшегося политического противостояния между большинством и оппозицией, сообщает сайт Партии регионов.

Те, кто подписывал «челобитную в НАТО», прекрасно осознавали, что это создаст конфликтную ситуацию в стране, считает Бондаренко. «Эти три политических активиста-пионера (подписанты «письма трех» - ред.) прекрасно понимали, что мы это просто так не оставим, и в любом случае блокирование по этому вопросу состоялось бы», - заявила регионалка.

По словам Бондаренко, причина кризиса не «в Яценюке или в Верховной Раде, которая сейчас ведет политические битвы, а в правительстве, у которого нет даже политической программы, и которое не способно справиться с галопирующей инфляцией».

Тем не менее, Бондаренко сказала, что разблокирование ВР зависит от «сговорчивости «НУ-НС» и БЮТ, и от осознания своей ошибки по «письму трех». То есть, если фракции большинства проголосуют за то постановление, которое было предложено в результате долгих переговоров». Очевидно, речь идет о проекте постановления, внесенном Партией регионов.