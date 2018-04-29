МИД призывает мир усилить давление на Россию из-за обстрелов

12:38, 29 апреля 2018
Политика
217
МИД Украины / фото REUTERS

Об этом написала в Twitter в воскресенье пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Она отметила, что в субботу на Донбассе был зафиксирован 61 обстрел, в результате которых пострадало 7 украинских военных.

Читайте такжеБоевики более 60 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены четверо военных

По словам Бецы, России нужна дестабилизация Украины.

"Призываем партнеров осуществлять большее давление на Россию", - написала пресс-секретарь МИД.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #МИД Украины#давление на Россию#агрессия России на Донбассе