Вдова экс-депутата Госдумы Вороненкова рассказала о визите ее бывшего гражданского мужа и угрозах из РФ

Она также рассказала, что после убийства Вороненкова ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, который подозревается в организации убийства, написал ей смс.

Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, бывший депутат Мария Максакова заявляет, что ей периодически поступают угрозы из России. Об этом она сказала в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос, поступают ли ей сейчас угрозы из РФ.

"Они периодически (поступают - ред.). Как только я что-то скажу в очередной раз неприятное, то они сразу - весь Messenger покрывается сразу этими всеми (угрозами - ред.). Как только немного спокойнее - меньше, но все равно идут", - заявила Максакова.

Она также рассказала, что после убийства Вороненкова ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, который подозревается в организации убийства, написал ей смс.

По словам Максаковой, украинские следователи понимали, что если она поддерживает версию следствия относительно убийства мужа, она также рискует.

"Я говорила: наверное, да, вы правы, что это риск, но вообще у меня убили мужа! И получаю после этого смс... "Время такое короткое"", - рассказала она, уточнив, что это был смс от Тюрина.

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Также, по словам Максаковой, он писал ей: "Не бесись", "Знаешь - живи", "А вообще тебя и твоего ребенка мы рады принять".

Она также рассказала, что перед этим ей пытались писать люди от Тюрина, но она их "заблокировала".

Как сообщал УНИАН, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили 23 марта 2017 года центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и нападавший, который позже скончался от ранений. За полтора месяца до этого, 5 февраля, Следственный комитет России официально объявил Вороненкова в розыск.

Его обвиняли в мошенничестве. В октябре 2016 года, проиграв на выборах в Госдуму и опасаясь преследований со стороны ФСБ России, Вороненков поехал в Украину. Через два дня после окончания своих полномочий депутата он получил украинское гражданство и дал в Киеве показания против экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене.

В октябре прошлого года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следователи знают имена участников и организаторов убийства Дениса Вороненкова. По его словам, убийство было совершено по заказу Владимира Тюрина, бывшего гражданского мужа вдовы Вороненкова, Марии Максаковой.