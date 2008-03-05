Азаров пугает однозначно высокой инфляцией в феврале

Народный депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Николай АЗАРОВ утверждает, что в феврале т.г. «инфляция будет высокая - это однозначно».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

При этом Н.АЗАРОВ отказался дать свой конкретный прогноз показателя инфляции.

Среди объективных причин высокой инфляции председатель Комитета называет повышение цен на энергоносители, общее повышение цен на продукты питания и предметы первой необходимости.

Среди субъективных факторов депутат назвал повышение в январе тарифов на железнодорожные перевозки. «Это повышение тарифов, безусловно, могло быть перенесено на более поздний период, когда ситуация могла бы стабилизироваться», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Госбюджет-2008 рассчитан с учетом таких макропоказателей: номинальный ВВП - 889,4 млрд. грн.; рост ВВП – 6,8%; инфляция – 9,6%; дефицит бюджета - 20,1 млрд. грн. (2,26% от ВВП).

13 февраля Кабинет Министров увеличил прогнозный показатель ВВП на 2008 год до 921 млрд. грн., сохранив прогноз роста инфляции в 9,6%.

В Украине инфляция в январе 2008 года против января 2007 года составила 19,4%, в январе против декабря 2007 года - 2,9%.