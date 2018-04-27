Порошенко подписал указ об изменении даты одного из украинских праздников
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об учреждении Дня пограничника 30 апреля.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил по случаю 100-летия пограничной службы Украины на Софийской площади в Киеве.
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«Как президент и Верховный главнокомандующий ВСУ я принял решение об изменении даты празднования профессионального праздника пограничников. Подписал Указ об учреждении Дня пограничника 30 апреля на честь 100-летия нашей пограничной службы», - заявил Порошенко.
Президент отметил, что «этот праздник должен, наконец, стать созвучным с реальными историческими событиями именно в Украине. А современная Украина является исторической преемницей УНР и Гетманского государства».
Как известно, ранее День пограничника отмечался в Украине 28 мая.
Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины пресекла провокации российских спецслужб, готовящиеся на майские праздники через социальные сети.