Порошенко подписал указ об изменении даты одного из украинских праздников

Президент заявил, что принял решение об изменении даты празднования профессионального праздника пограничников с 28 мая на 30 апреля.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об учреждении Дня пограничника 30 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил по случаю 100-летия пограничной службы Украины на Софийской площади в Киеве.

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«Как президент и Верховный главнокомандующий ВСУ я принял решение об изменении даты празднования профессионального праздника пограничников. Подписал Указ об учреждении Дня пограничника 30 апреля на честь 100-летия нашей пограничной службы», - заявил Порошенко.

Президент отметил, что «этот праздник должен, наконец, стать созвучным с реальными историческими событиями именно в Украине. А современная Украина является исторической преемницей УНР и Гетманского государства».

Как известно, ранее День пограничника отмечался в Украине 28 мая.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины пресекла провокации российских спецслужб, готовящиеся на майские праздники через социальные сети.