Российские спецслужбы готовили провокации в Украине на майские праздники - СБУ

Оперативники прекратили деятельность группы лиц, в которую входили двое киевлян и трое жителей Одесской области. Злоумышленники по указанию спецслужб РФ администрировали антиукраинские сообщества в соцсообществах «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Служба безопасности Украины пресекла провокации российских спецслужб, готовящиеся на майские праздники через социальные сети.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Одессе сообщил заместитель главы СБУ Олег Фролов.

По его словам, сотрудники СБ Украины пресекли попытки российских спецслужб осуществить провокации на майские праздники из-за использования запрещенных социальных сетей.

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В частности, оперативники украинской спецслужбы в марте и апреле прекратили деятельность группы лиц, в которую входили двое киевлян и трое жителей Одесской области. Злоумышленники по указанию спецслужб РФ администрировали антиукраинские сообщества в социальных сообществах «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Как отметил Фролов, правоохранители задокументировали, что администраторы накануне майских праздников организовали поиск и привлечение исполнителей в юго-восточных регионах страны для осуществления провокаций. По заданию и финансированием кураторов из России они должны были активно распространять через подконтрольные группы в соцсетях информационные сообщения, направленные на разжигание межнациональной розни и призывы к организации массовых протестных мероприятий.

По его словам, благодаря действиям сотрудников СБУ удалось предотвратить потенциальные массовые беспорядки и дискредитации Украины на международной арене как демократического и европейского государства.