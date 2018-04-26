Заседание СНБО по санкциям против России перенесли - СМИ

Вопрос антироссийских санкций СНБО рассмотрит 2 мая.

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором планировалось рассмотреть введение дополнительных экономических санкций против России, перенесли на 2 мая 2018 года.

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Об этом "Громадському" сообщили сразу два члена СНБО. Введение новых санкций против России 12 апреля анонсировал президент Петр Порошенко.

"Я обратился к соответствующим ведомствам для подготовки предложений. Чтобы СНБО подготовил необходимый пакет ограничительных мер против России", - заявил тогда он.

Заседание СНБО, на котором должны были утвердить анонсированные президентом санкции, переносилось несколько раз. Сначала оно анонсировалось на 24 апреля, потом на сегодня - 26 апреля.