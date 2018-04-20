СНБО может на следующей неделе рассмотреть санкции против РФ, аналогичные американским - источник

По данным источника, правительство еще не предоставило свои предложения относительно новых ограничительных мер.

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросу внедрения новых, аналогичных США санкций против российских олигархов может состояться на следующей неделе.

Об этом сообщил УНИАН информированный источник. По информации собеседника агентства, заседание СНБО по вопросу синхронизации санкций против РФ, которое было запланировано на 20 апреля, не состоится. Но, скорее всего, состоится на следующей неделе, но конкретная дата еще не определена.

По данным источника, правительство еще не предоставило свои предложения относительно новых ограничительных мер.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высших должностных лиц.

В частности, под санкции попали олигарх Олег Дерипаска, председатель совета директоров ОАО "Эн Пи Ви Инжиниринг" Игорь Ротенберг, олигарх Виктор Вексельберг, председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ Олег Говорун, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель комитета Совета федерации РФ Константин Косачев, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и секретарь Совета безопасности РФ Николай П атрушев.

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Также под санкции попали российская государственная компания "Рособоронэкспорт", банк "Российская финансовая корпорация", холдинг "Российские машины", группа компаний "Ренова" и российская алюминиевая компания "Русал".

Введение новых санкций спровоцировало резкое падение рубля и стоимости акций этих компаний.

В частности, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), только 9 апреля российская олигархи потеряли более 15 млрд долл.

10 апреля Президент Петр Порошенко заявил, что Украина введет ограничительные меры против российских олигархов, внесенных в новый санкционный список США.

13 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что на следующей неделе состоится заседание СНБО, на котором Украина продлит действующие санкции и введет новые, аналогичные американским ограничительные меры против Российской Федерации.