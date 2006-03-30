Черновецкий пикетирует Омельченко

Под стенами Киевской мэрии началась акция при участии представителей Блока Леонида Черновецкого и блока «Наша Украина», цель которой - ускорить объявление результатов выборов Киевского городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в акции принимают около 100 представителей Блока Черновецкого и столько же - «Нашей Украины».

Представители «Нашей Украины» разместились на ступенях возле мэрии лицом к представителям Блока Черновецкого.

Представители и «Нашей Украины», и Блока Черновецкого в основном молодые люди лет 15-ти. В то же время со стороны политической силы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО есть люди преклонного возраста.

Возле мэрии установлены громкоговорители, из которых звучит музыка.

Сейчас уже прибыл Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, который лидирует на выборах Киевского городского председателя, и уже выступает перед собравшимися. (Раньше он сообщал, что сегодня в 15.00 возле мэрии его будет благословлять Патриарх Филарет).

Напомним, что «Наша Украина» во время предвыборной гонки заявила о поддержке на выборах мэра столицы кандидатуры Александра ОМЕЛЬЧЕНКО.

В то же время с 13.00 возле мэрии проводит свою акции Вадим ГЛАДЧУК – лидер Всеукраинского молодежного объединения «Молодежь – надежда Украины», который выступает против нарушения избирательного законодательства, в частности, подкупа избирателей.

Сегодня он раздавал так называемые «пайки» всем малообеспеченным слоям населения.

Когда пришли представители Блока Черновецкого, то молодые люди с символикой блока сорвали плакат ВМО, что зафиксировано органами правопорядка.