Украина передала ОБСЕ бронемашины, чтобы этого не сделала Россия – СМИ

Машины миссии не проданы, а даются во временное безвозмездное пользование, сообщает "Украинская правда".

Как сообщается, миссия ОБСЕ будет ими пользоваться до окончания их миссии до марта 2015 года.

По информации издания, эти машины не находятся на вооружении армии, это пять автомобилей пограничников и пять автомобилей Нацгвардии и они переданы для ускорения установления контроля над российско-украинской границей, поскольку сама Украина не может ее контролировать.

Кроме того, по словам старшего специалиста пресс-службы миссии ОБСЕ Ирины Гудымы, машины были переданы при инициативе украинской стороны.

"Президент сегодня сообщил, что машины передаются в использование, но сначала они не были предназначены для зоны АТО", - сказала она.

Она также сообщила, что другие страны также предоставляют помощь миссии.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ зафиксировала вывоз из Донбасса в Россию угля и "груза-200""Другие страны нам также предоставляют машины, взносы, другое оборудование. Сейчас готовится такая помощь от Великобритании и европейской наблюдательной миссии", - сказала Гудима.

"С Россией и рядом других стран также идут переговоры об этом, но пока нет решения, результатах нельзя говорить", - добавила она.

В то же время, в Администрации президента и в дипломатических кругах рассказали, решением передать 10 автомобилей миссии ОБСЕ Киев "перебил" российское предложение.

HAPPENING NOW: @Poroshenko and Amb. Apakan at the handover of UA-provided armored vehicles to #OSCE SMM to #Ukrainepic.twitter.com/7bjTUcNG8U - СММ ОБСЕ в Украине (@OSCE_SMM) November 13, 2014

"Оно заключалось в том, что Москва хотела предоставить машины для ОБСЕ, но вместе с российскими водителями. Украина, конечно, против того, чтобы там были российские водители. В свою очередь ОБСЕ утверждало, что они не могут расширять свою миссию без техники. Поэтому Украина предоставила им в пользование технику, чтобы миссия сохраняла динамику увеличения своего присутствия. Ведь миссия должна вырасти до 1500 наблюдателей", - рассказал собеседник.

Россия собиралась направить около 20 машин с одним или двумя водителями в каждой.

При передаче украинских машин решено, что именно ОБСЕ будет выбирать водителей и заключать с ними контракты.

Руководитель СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан во время получения машин сообщил, что "бронеавтомобили необходимы для работы специальной мониторинговой миссии на востоке Украины", и это позволит "расширять миссию для выполнения минских соглашений".