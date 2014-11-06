В ЕС уговаривают Порошенко не отказываться от Минских соглашений

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

"Я обсуждала с президентом Порошенко и вчера вечером с министром (иностранных дел Павлом) Климкиным, что мы нуждаемся в их участии для того, чтобы этот протокол из Минска, даже если он не выполняется так, как бы им хотелось, чтобы он продолжал функционировать", - сказала Могерини.

Могерини, которая приступила к выполнению своих обязанностей в ЕС 1 ноября и свой первый визит совершила в Польшу, назвала тему Украины одной из важнейших в повестке дня ее переговоров с польскими политиками.

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"Я убеждена, что мы одновременно будем требовать давления на Россию и поиска эффективных каналов коммуникации с российскими лидерами", - сказала она журналистам, комментируя свое видение решения конфликта.

Могерини заверила, что Евросоюз однозначно поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. "Я убеждена, что международное сообщество, по меньшей мере, Европейский Союз, считает, что территориальная целостность и независимость Украины - это не только красивые слова, это главная основа, на которую мы ориентируемся в наших действиях", - сказала Могерини, которая ранее возглавляла МИД Италии.