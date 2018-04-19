Нардеп-беглец Онищенко утверждает, что партия Яценюка "купила" выборы в Раду за $40 миллионов

Онищенко также рассказал, как Порошенко поручил ему организовать пиар-кампанию против Яценюка. Сам экс-премьер уже отреагировал на эти заявления нардепа-беглеца.

Нардеп Александр Онищенко раскрыл схему, по которой "Народный фронт" мог профинансировать свою предвыборную кампанию в 2014 году.

Об этом идет речь в его книге "Петр Пятый", отрывок из которой опубликовало издание "Страна.ua".

Перед парламентскими выборами осенью 2014 года Арсений Яценюк, возглавляющий ныне "Народный фронт", был уже премьер-министром Украины. По результатам голосования его партия заняла первое место по партийным спискам.

Деньги на эти выборы - около 40 миллионов долларов - попали в партийну кассу за счет коммерческой продажи газа, который предназначался для населения по льготной цене, утверждает Онищенко.

Вот, как он описывает конструкцию заработка:

"Компания "Карпатыгаз", подписавшая контракт с "Укргаздобычей", добывает около 1 млрд кубометров газа в год. Однако по балансу запланировано было 800 млн кубометров в год. Все, что было добыто сверху этой нормы, - а это около 200 млн кубометров, - компания отдала на потребности населения по заниженной, коммунально-бытовой цене (комбытовская цена). Это дополнительный газ, добытый сверх нормы, а если добываешь больше, то должен продать излишек по низкой цене. Но сверхнормативные 200 млн кубометров, которые ушли на потребности населения, вернули и передали в коммерческую продажу, а заработок в 40 миллионов долларов был направлен на потребности избирательной кампании. Это не просто цифра на бумаге. Это бюджет избирательной кампании "Народного фронта" в 2014 году", - пишет нардеп в своей книге.

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По его мнению, 40 миллионов - ровно столько понадобилось, чтобы привести к власти новое поколение "элит", получившее негласное название "партия войны".

Онищенко говорит, что вся эта схема четко задокументирована и ее легко поднять и оформить в уголовное дело при желании НАБУ.

Помимо схемы финансирования "Народного Фронта", Онищенко рассказал, как Петр Порошенко поручил ему организовать пиар-кампанию против тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка.

Как пишет Онищенко, когда президент узнал, что подконтрольные Яценюку люди продали газ для нужд населения по коммерческой цене, он "был в шоке". Эти деньги - 40 миллионов долларов - по информации нардепа, помогли НФ победить на выборах в парламент 2014 года, потеснив президентский БПП.

После этого Порошенко возложил на Онищенко обязательства финансировать информационную кампанию по дискредитации Яценюка, которой нардеп, по его словам, занимался почти год.

"В тот период по всей стране прошла дразнящая и скандальная кампания билбордов "Беги, кролик, беги!", на телеэкранах крутили проплаченные сюжеты о коррупции и неэффективности правительства Яценюка, начались уличные акции протеста против его регуляторных решений", - рассказывает Онищенко.

По его словам, общий бюджет кампании составил 30 миллионов долларов - по три миллиона в месяц: "Деньги шли не только на заказные тексты и сюжеты в СМИ, на рекламную бордовую кампанию, но также на гонорар депутатам и прочим актерам, которые подыгрывали в этом спектакле".

В свою очередь, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк уже прокомментировал информацию из книги нардепа-беглеца Александра Онищенко, отметив, что это "не первая его ложь".

"Очередные признания Онищенко – это продолжение грязной и циничной кампании против меня и "Народного фронта". Это не первая его ложь в интересах спецслужб России, которые продолжают активно использовать Онищенко в своих интересах", - написал Яценюк в Facebook.

"Мое правительство было дискредитировано Онищенко и его бизнес-партнерами за коррупционных 30 млн долларов, в чем он сам лично признался. Это явка с повинной. Моя фракция еще год назад передала обращение к НАБУ с требованием расследовать преступления Онищенко. Заявление о краже им 40 млн долларов на схеме «Карпатыгаз» - это юридическое признание в совершении преступления. Он должен нести уголовную ответственность по закону", - утверждает Яценюк. "Ни я, ни партия «Народный Фронт» никогда не имели никаких финансовых и политических взаимоотношений с лицом по фамилии Онищенко. Каждая из приведенных мной тезисов имеет документальное подтверждение", - подчеркнул лидер "Народного фронта".