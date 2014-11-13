Режисер: В Западной Украине не совсем понимают, с кем мы воюем

Об этом в интервью "Новому Времени" сказал режиссер Владимир Тихий, известный скандальными короткометражками Мудаки, Арабески и Украина, гуд-бай, а также проектом Babylon'13.

"В Западной Украине не совсем понимают, с кем мы воюем. Мы показываем сейчас фильм о войне "Наша Надежда" в разных регионах и чем ближе к АТО, например, в Харькове или Днепропетровске, тем лучше люди понимают нюансы. Когда мы в Западной Украине показывали кадры, где нормальные, неглупые люди со светлыми лицами абсолютно искренне высказывали бредовые идеи о геноциде русского населения и зверствах хунты, к зрителям приходило осознание, что с Донбассом все очень сложно. В Ужгороде, например, люди сразу после сеанса собрали посылки на фронт. Без этого эмоционального потока прочувствовать социальный конфликт Донбасса сложно", - говорит режиссер.

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Также Тихий рассказывает, что Донбасс не может простить Украине, что она решила его судьбу без него - сменила президента.

По мнению режиссера, кино может быть катализатором диалога с Донбассом, но вряд ли само по себе убедит выпустить оружие из рук.