ГПУ направила в суд дело по обвинению Лавриновича в захвате государственной власти

Расследование в отношении других подозреваемых в этом производстве пока остановлено.

Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича, которого обвиняют в действиях, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

Об этом сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Управлением специальных расследований Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершено расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего министра юстиции Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лавринович обвиняется в совершении с июля по октябрь 2010 года совместно с другими лицами и, в частности, экс-президентом Украины Виктором Януковичем захвата государственной власти. В частности, речь идет о «принятии мер к незаконной, без решения единого органа законодательной власти в Украине - Верховной Рады Украины, изменения действующей Конституции Украины, что привело к расширению полномочий президента Украины незаконным способом, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Украины».

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"Досудебное расследование в отношении других подозреваемых в указанном уголовном производстве, а именно Януковича и бывшего заместителя министра юстиции Украины, в настоящее время остановлено в связи с объявлением их розыска" , - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря 2017 года, следователи Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершили расследование уголовного производства в отношении бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича, которого подозревают в захвате государственной власти.

В комментарии УНИАН начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что после ознакомления с материалами дела вручается обвинительный акт и направляется в суд.

15 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ об избрании меры пресечения Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 2 ноября, без права внесения залога. 27 сентября Апелляционный суд Киева отменил постановление Печерского районного суда и постановил освободить Лавриновича.