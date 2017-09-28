Дело о конституционном перевороте: в ГПУ опасаются побега освобожденного из-под стражи Лавриновича

В ГПУ заявили, что экс-министр времен Януковича Александр Лавринович, которого освободили из-под стражи, может скрыться из Украины. Об этом заявил старший прокурор ГПУ Алексей Донской, пишет «Громадське».

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"Мы неоднократно подчеркивали наличие риска побега Лавриновича. Особенно учитывая факт, что трое подозреваемых по этому делу уже скрылись. (..) Риск побега очень высокий", - сказал Донской.

Как сообщал УНИАН ранее, Апелляционный суд Киева отменил постановление Печерского районного суда о содержании под стражей экс-министра юстиции Александра Лавриновича. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было зачитано в зале заседаний. «Коллегия судей постановила - апелляционную жалобу Александра Лавриновича удовлетворить. Постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 15 сентября отменить», - говорится в постановлении Апелляционного суда.

Напомним, 15 сентября судья Печерского районного суда Киева удовлетворила ходатайство следственного Департамента спецрасследования Главного следственного управления ГПУ об избрании меры пресечения Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 2 ноября без права внесения залога. 6 сентября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о конституционном перевороте 2010 года, что привело к захвату власти путем расширения в неконституционный способ полномочий президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.