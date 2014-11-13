ОБСЕ просит поддерживать ее усилия по урегулированию ситуации на Донбассе
Официальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине Хайди Тальявини призывает все стороны продолжать поддерживать усилия организации по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время прямого видео-включения на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Дипломат призывает к неукоснительному выполнению положений минских договоренностей, а также предлагает всем сторонам конфликта ”присоединиться к усилиям (ОБСЕ) по дальнейшему урегулированию ситуации для согласования дополнительных элементов реализации договоренностей”.
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Кроме того, Тальявини отметила, что ”так называемые ”выборы”, которые прошли 2 ноября в некоторых районах Донецкой и Луганской областей неприемлемы, а также они объявлены незаконными украинской властью и большинством международного сообщества”, - сказала Тальявини.
Она отмечает, что есть ”вопиющие примеры невыполнения минских договоренностей, так как, продолжаются боевые действия в некоторых важных районах, которые входят в договоренности о прекращении огня”.
По ее словам, псевдовыборы на Донбассе – это ”полное пренебрежение минских договоренностей”.