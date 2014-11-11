Миссия ОБСЕ: опасность эскалации конфликта на Востоке Украины растет

Представитель миссии Майкл Боцюркив, в частности, обратил внимание, что, несмотря на давно заключенные «минские договоренности», боевые действия не прекращаются, передает Радио Свобода.

Он напомнил, что в последние дни наблюдатели миссии зафиксировали на захваченных сепаратистами территориях части Донбасса целый ряд колонн военной техники и тяжелых вооружений, и это вызывает значительное беспокойство.

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В последние дни Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине присоединилась к пользователям социальных сетей и украинским силовикам и тоже начала сообщать о наблюдении больших колонн военной техники и тяжелых вооружений, что въезжали в захваченные на данный момент пророссийскими сепаратистами территориях в части Донбасса или передвигались по этим территориям.

Сегодня же главнокомандующий объединенных союзных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав подтвердил, что в Североатлантическом союзе, как и в ОБСЕ, имеют свидетельства, что в Восточную Украину продолжают вводить боевую технику, включая тяжелой бронированной, оборудование и другие военные грузы.