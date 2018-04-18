В ВМС Украины отказались комментировать угрозу офицеров вернуться в Крым

17:40, 18 апреля 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщили "Обозревателю" в ВМС Украины. "Проблема с жильем действительно есть. В ином случае офицеры бы писем не писали. Но комментировать это нам бы не хотелось. Обращение было в адрес Администрации президента. Думаем, что лучше ответить им", - цитирует издание представителя ВМС.

Как сообщал УНИАН, обращение подписали 35 офицеров, которые ранее служили в Крыму.

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Теги: #ВМС Украины#оккупация Крыма