В ВМС Украины отказались комментировать угрозу офицеров вернуться в Крым

В ВМС Украины признали, что проблема с жильем действительно есть.

В ВМС Украины не стали комментировать обращение своих офицеров к президенту Украины Петру Порошенко, в котором они допускают возможность возвращения в Крым и принятия российского гражданства в случае дальнейшего игнорирования проблемы с их квартирами.

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Об этом сообщили "Обозревателю" в ВМС Украины. "Проблема с жильем действительно есть. В ином случае офицеры бы писем не писали. Но комментировать это нам бы не хотелось. Обращение было в адрес Администрации президента. Думаем, что лучше ответить им", - цитирует издание представителя ВМС.

Как сообщал УНИАН, обращение подписали 35 офицеров, которые ранее служили в Крыму.