Офицеры ВМС Украины пригрозили Порошенко вернуться в Крым из-за игнорирования их проблем с жильем

Руководство страны, по словам офицеров, до сих пор не решило проблему с жильем для крымских военных, которые покинули оккупированный полуостров.

Группа офицеров Военно-морских сил Украины, вышедших в 2014 году из оккупированного Крыма, обратилась с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко.

Обращение подписали 35 человек, в основном это старшие офицеры, сообщает Думская.

Они просят Верховного главнокомандующего обратить внимание на ситуацию с обеспечением "крымчан" жильем - взамен утраченного на оккупированном полуострове.

По словам авторов письма, никакого прогресса в этом вопросе не наблюдается на протяжение всех четырех лет, что идет война.

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"Выполняя директиву министра обороны, мы оставили в Крыму свое имущество и служебное жилье и вместе с семьями срочно покинули территорию АР Крым для дальнейшего прохождения службы", - говорится в письме.

"На это время квартиры наших военных фактически захвачены оккупантами, а все обещания руководства страны по решению этой проблемы так и остались обещаниями, за четыре года не внесено никаких изменений в нормативно-правовые акты… Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны", - сказано в тексте.

В письме офицеры выразили надежду, что руководство страны решит озвученную проблему и военным не придется после увольнения в запас возвращаться в оккупированный Крым.

"Надеемся, что руководство государства не останется в стороне от решения вопроса семей военнослужащих, и не будет подталкивать военнослужащих ВМС после увольнения в запас вместе с семьями возвращаться в оккупированный Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса, что подвергает опасности как жизни военных, так и жизни наших семей", - сказано в обращении.