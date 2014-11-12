У Порошенко решили отложить проведение местных выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам во время проведения консультаций относительно коалиционного соглашения.

“Согласно действующему законодательству, досрочные выборы местных советов невозможны. Юристы нам говорят о том, что есть определенные ограничивающие вещи, которые связаны... через полгода и так далее”, - сказал Томенко.

Таким образом, отметил он, “мы уже понимаем, что, очевидно, местные выборы пройдут, как это и предусмотрено действующим законодательством, в октябре 2015 года”.

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Как сообщал УНИАН, в конце октября лидер партии «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко заявлял, что эта политическая сила будет добиваться проведения внеочередных местных выборов в марте 2015 года.

“Мы будем добиваться, чтобы местные выборы состоялись ориентировочно в марте следующего года”, - заявлял Луценко.