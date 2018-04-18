В НАТО заявили, что состояние готовности украинской армии не является критерием для получения Плана действий по членству

Там уточнили, что План действий по членству - это политический инструмент, который не основывается на военных рекомендациях.

Глава Военного комитета НАТО, генерал Петр Павел утверждает, что оценка уровня готовности Вооруженных сил Украины не является критерием для предоставления стране Плана действий в отношении членства (ПДЧ).

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Об этом он сказал в интервью УНИАН накануне визита в Украину ВК, который пройдет 18-19 апреля во Львове.

«Если нас, как военных, попросят предоставить военный совет (предоставлять или нет Украине ПДЧ), то это будет об уровне сотрудничества, об уровне готовности украинских сил. Это мы можем предоставить даже сейчас. Мы можем предоставить доклад о состоянии готовности украинских сил в любое время. Потому что нам известно, где мы находимся, где есть проблемы, какие вызовы. Это не критерии для предоставления ПДЧ. Потому что это – не условие. Предоставление ПДЧ – это политическое решение, которое не основывается на военных рекомендациях», - пояснил Павел.

Он пояснил, что ПДЧ – это инструмент, который помогает стране, желающей стать членом Альянса, стать им в свое время. «Ни одно из государств за последние двадцать лет не было в ситуации, в которой сейчас находится Украина. Ситуация для каждой страны – уникальна. Например, когда моя страна (Чехия), Польша и Венгрия присоединились в 1999 году, ситуация во всех трех странах была сопоставимой. Мы были частью процесса Партнерства ради мира, мы работали над развитием стандартов, увеличивая взаимосовместимость, и потом мы получили ПДЧ, как своего рода направление в подготовке к членству. С Украиной сегодня у нас есть значительно большее сотрудничество, чем это было у всех этих трех стран в период работы по приближению к членству. ПДЧ – это, более или менее, политический инструмент, чтобы обозначить уровень устремлений и, своего рода, определить период, который остался между «сегодня» и потенциальным членством», - детализировал генерал.

При этом Павел подчеркнул, что ему «сложно представить, что предоставление ПДЧ значительно изменит уровень сотрудничества, который уже есть между НАТО и Украиной. «Для нас изменения, если они и будут, то будут очень незначительными, потому что, как я сказал, уровень сотрудничества, его объем и глубина уже сейчас очень значительны, и очень сложно добавить что-либо новое. Поэтому любое обсуждение в отношении предоставления ПДЧ будет проходить на политическом уровне. И мне это сложно комментировать, потому что это будет вмешательством в сферу, которая не относится к моей компетенции», - констатировал глава ВК.

Кроме того, генерал отметил, что «прописанных военных критериев для предоставления ПДЧ нет». «Предоставление ПДЧ должно быть после того, как страна достигнет определенного уровня реформ. Когда я участвую в заседании Комиссии Украина - НАТО, мы все слышим за столом, что в плане реформ есть еще куда идти. Я верю, что когда уровень прогресса достигнет того уровня, который будет приемлемым для политического решения предоставить ПДЧ, тогда по этому поводу будет консенсус», - добавил Павел.

По его словам, ВК предоставляет военную оценку на каждом заседании Комиссии Украина - НАТО. «С тех пор, как мы предоставляем ее на каждом заседании Комиссии Украина - НАТО, в специальной оценке необходимости нет. И сейчас, когда мы вернемся из Львова, я буду писать отчет от ВК Североатлантическому совету. Все, что мы услышим от наших украинских партнеров, мы оценим, запишем в отчет, и это будет направлено на политический уровень. Политический уровень постоянно информирован об уровне реформ. Им не нужно нас просить сделать специфическую оценку», - подчеркнул генерал.