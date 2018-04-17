В шаге от единства: насколько реально объединение украинских церквей

Большинству украинцев, которые пусть и ходят в церковь освятить пасочку, ныряют в прорубь в Крещенские морозы и не против два раза «отметить» Рождество, пожалуй, трудно объяснить все перипетии вокруг создания единой поместной церкви в Украине, которые длятся сотни лет, но еще сильнее обострились в момент обретения нашей страной независимости. Если вкратце, дело в том, что еще в 1686 году Вселенский патриарх Дионисий четвертый и Священный синод Константинопольской церкви издали томос (указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства. В частности, путем издания томоса некоторой части «материнской» (кириархальной) церкви предоставляется автономия в управлении или автокефалия, - УНИАН) о передаче Киевской митрополии в каноническую юрисдикцию Московского патриархата. А с 1991 года Украина пытается получить новый томос – об автокефалии православной церкви в Украине (в конце концов, есть русская, есть болгарская, есть румынская церкви, так почему бы не быть украинской), но раз за разом получает жесткий отпор из Москвы.

Вместе с тем, согласно прошлогоднего исследования социологической группы «Рейтинг», 37% украинцев выступают за создание в Украине единой поместной церкви. Причем, количество противников такой идеи, по сравнению с 2014 годом, уменьшилось в 1,5 раза и составило 18% опрошенных. Так, наибольшую поддержку созданию единой поместной церкви летом 2017 года выразили в среде представителей Украинской греко-католической церкви (66%) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (61%). Зато среди прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата больше противников этой идеи (42%), чем сторонников (23%). Однако 36% представителей УПЦ (МП) либо были безразличны к этому вопросу, либо не нашли на него ответа.

Заявление президента

На встрече с лидерами парламентских фракций во вторник, 17 апреля, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина близка к созданию автокефальной поместной церкви, как никогда. По его словам, недавно он встречался с архиепископом Константинополя, Вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода. «Мы провели в общей сложности более 7 часов. Я говорю и три года назад, и два года назад я пытался ставить вопрос о признании украинской автокефальной поместной церкви. Я могу вам подчеркнуть приятную новость. Что на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению в Украине собственной автокефальной поместной церкви», - заявил он.

По словам Порошенко, имеются все ключевые элементы, которые должны обеспечить этот процесс. Главным образом, речь идет о поддержке этой идеи церковными епархиями Украины и их обращение к Вселенскому патриарху. «После моей встречи с патриархом Филаретом все епископы УПЦ КП поставили свои подписи в обращении к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса новой Украинской православной автокефальной церкви. Все до единого. У меня также состоялась встреча с митрополитом Макарием, главой Украинской автокефальной православной церкви. И сегодня утром я был проинформирован о результатах архиерейского собора Украинской автокефальной православной церкви с очень приятной новостью - все без исключения архиепископы УАПЦ подписали обращение к Вселенскому патриарху и к президенту. Друзья, за 26 лет это первый документ, который объединил всех иерархов этих церквей», - подчеркнул президент.

Кроме того, Порошенко попросил поддержать обращение к Вселенскому патриарху по созданию единой поместной Украинской православной церкви Верховную Раду. «К его Святейшеству необходимо обращение и руководителя государства, и церковных иерархий. Я как президент принял решение обратиться к Вселенскому патриарху с просьбой о предоставлении томаса… и просил бы вас, уважаемые коллеги, чтобы и парламент поддержал это обращение. И сделал это как можно быстрее», - сказал он.

При этом Петр Порошенко выразил надежду, что решение Вселенского патриарха Варфоломея по украинской автокефалии может быть принято к 1030-летию крещения Украины-Руси (28 июля, - УНИАН).

Стоит, впрочем, отметить, что это не первое обнадеживающее общение президента Украины с Варфоломеем. Во-первых, после их встречи в марте 2016 года Верховная Рада (в июне того же года) уже обращалась к Вселенскому патриарху с просьбой издать томос об автокефалии православной церкви в Украине. Но просьба эта, похоже, осталась без ответа. Хотя спикер Верховной Рады Андрей Парубий на специально организованном для обсуждения создания единой поместной церкви совещании заявил, что виделся с Вселенским патриархом и он «очень высоко оценил решение Верховной Рады».

Во-вторых, в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко уже заявлял, что обратился к Варфоломею по поводу автокефалии. «Верховная Рада приняла историческое обращение к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию православной церкви в Украине. Хочу вас также проинформировать, что я, в свою очередь, тоже написал соответствующее письмо Варфоломею Первому», - заявил он во время выступления в Верховной Раде Украины с посланием «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2017 году».

Сценарии объединения

Теперь, вот, новое обращение. Правда, рассказывая об этом историческом решении для Украины, президент не дал ответа на главный вопрос: на основании какой из церквей может произойти объединение. Вариантов, как и пять лет назад, как и двадцать пять лет назад, не много.

Первый – маловероятный – объединение под эгидой УПЦ МП. Учитывая, что появление автокефалии украинской православной церкви имеет и политическую подоплеку, Украина крайне заинтересована в уменьшении влияния Кремля на своей территории. В то время как Москва (и это прекрасно демонстрирует то мракобесие, которое всячески культивируется нашим северным соседом на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму) вряд ли перестанет использовать веру для решения политических вопросов.

Второй – предпочтительный в нынешних политических реалиях – объединение под эгидой УПЦ КП. Существует вероятность, что для многих прихожан Московского патриархата (президент Украины, кстати, тоже относится к их числу), считающих себя патриотами Украины, позиция их церкви относительно войны на Донбассе и кто кому «брат», может быть неприемлемой. Создание единой поместной церкви благодаря предоставлению автокефалии Киевскому патриархату устранила бы этот диссонанс для верующих.

Третий – компромиссный – объединение под эгидой Украинской автокефальной православной церкви.

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По словам профессора Института философии НАН Украины, религиоведа Александра Сагана, необходимо лишь признание поместных украинских церквей. «Шанс есть всегда, но прежде всего нужно наладить диалог между враждующими церквями, причем это касается не только конфликта УПЦ КП и УПЦ МП – у нас периодически возникает ссора между УАКЦ и УПЦ КП. История показывает, что церкви могли договариваться между собой и упорядочить церковную жизнь. Достичь решения можно только путем диалога», - рассказал он УНИАН.

Вместе с тем, по его мнению, нужно учитывать, что значительная часть прихожан УПЦ МП - этнические россияне, «для которых идея поместной церкви неприемлема». «Потому, не нужно всех заставлять ее поддерживать. Желания людей нужно учитывать и не исключено, что какая-то часть людей захочет оставить связь с Московским патриархатом и создать митрополию в Украине. Но этот вопрос необходимо четко закрепить, так как сейчас эта грань размыта, что создает почву для манипуляций», - подчеркнул он.

Собственно, на сегодня в УПЦ МП ожидаемо считают, что развивать единую поместную церковь необходимо на базе УПЦ МП. А усилия по признанию Вселенским патриархом автокефалии православной церкви в Украине, по мнению представителей УПЦ Московского патриархата, закончатся ничем. «Относительно очередной попытки создания единой Церкви руками государства. Думаю я, что это все закончится ровным счетом ничем, как это было много раз до этого. Будет много шума в СМИ, и на этом все закончится», - написал на своей странице в Facebook заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич.

Хотя, по его словам, УПЦ МП с начала церковного разделения выступает за его преодоление и за единую церковь. «Мы не против, мы за, но на канонических началах», - утверждает протоиерей.

Кроме того, Данилевич убежден, что власть использует религиозную тему, чтобы «остаться на второй срок». «Еще никто в нашей стране на церковной теме не смог этого сделать. Провалы на этой теме были, а выигрышей что-то я не помню», - написал он.

В то же время, по словам руководителя Информационного отдела Киевской патриархии, секретаря Священного Синода УПЦ КП Евстратия (Зори), единая поместная православная церковь «будет включать и тех, кто сейчас находится в Киевском патриархате, и тех, кто в Украинской автокефальной православной церкви». «И также мы надеемся, что именно авторитет Вселенского патриарха и этого документа, который мы ждем, будет способствовать тому, что, возможно, не в самом начале, но в обозримой перспективе большая часть тех, кто сейчас находится в юрисдикции Московского патриархата, также войдет в эту Единую поместную православную церковь», - сказал Евстратий.

В Украинской православной церкви Киевского патриархата заявили, что «единогласно поддерживают все усилия, направленные на признание автокефалии православной церкви в Украине... Вселенским патриархом Варфоломеем…, а также на преодоление существующего церковного разделения, утверждение единой поместной православной церкви». И призвали иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата выразить поддержку этим усилиям: «Мы выражаем надежду, что и среди епископата УПЦ Московского Патриархата есть ответственные иерархи, которые действительно беспокоятся о будущем православия в Украине и поддержат усилия по каноническому признанию Вселенским патриархом украинской церковной независимости», - говорится в заявлении УПЦ КП.

Оторваться от Москвы

Александр Саган не исключает, что Москва, чтобы не допустить появления единой поместной церкви в Украине, может задействовать все свои рычаги давления как в Украине, так и за рубежом, например, оказывая давление на Константинополь. «В противном случае она теряет не только верующих, но и получает цепную реакцию, так как от официального признания поместной церкви не откажутся многие приграничные территории Молдовы, Беларуси… И это только вопрос времени», - отметил он.

По словам главы правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, предоставление автокефалии православной церкви в Украине будет означать ее выход из орбиты «русского мира». «На самом деле это будет иметь очень серьезное политическое значение. Фактически это подчеркнет независимость украинской православной церкви. Выход украинской православной церкви из «русского мира». В этом смысле это важно, в частности, учитывая системный конфликт - геополитический и военно-политический конфликт, существующий между Украиной и Россией», - подчеркнул Фесенко.

На сегодняшний день важно объяснить украинцам, что никто не запрещает УПЦ МП. «Каждый верующий будет сам определяться, на какую конфессию ориентироваться», - говорит политолог и допускает, что без напряжения в обществе в случае предоставления УПК КП и УАПЦ автокефалии не обойдется.

«Будет идти такое себе политическое PR-соревнование между УПЦ Московского патриархата и Украинской православной церковью», - добавил он.

Оторвать украинскую православную церковь от Москвы – благородное дело. Но очень уж нынешние события напоминают историю десятилетней давности, когда другому президенту Украины, Виктору Ющенко, который активно продвигал идею создания единой поместной церкви, сделать это так и не удалось. Кремль готов биться до последнего, чтобы не терять такой важный рычаг как вера в попытке влиять на общественное мнение в Украине.

С другой стороны, если в 2008 году отношения между Украиной и Россией были просто холодными, то сейчас между нами война. Крым и Донбасс привели к тому, что украинцы, в большинстве своем, воспринимают слово «московский» как «вражеский». И это дает слабую надежду, что единой православной церкви в Украине быть. Главное, помнить, что, согласно Конституции Украины, церковь в нашей стране отделена от государства.

Анастасия Кучкина, Татьяна Урбанская