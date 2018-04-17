В УПЦ КП поддержали обращение Порошенко о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине

В то же время в УПЦ КП считают, что «противники не будут ждать, сложа руки, и предпринимать все для того, чтобы не допустить провозглашения томоса об автокефалии».

В Украинской православной Церкви Киевского патриархата заявили, что сейчас, как никогда ранее, есть все основания ожидать положительного решения вселенского патриарха о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

Об этом говорится в заявлении пресс-центра УПЦ КП в связи с официальным сообщением о шагах, предпринятых президентом Украины в поддержку многочисленных обращений со стороны церкви и общественности к вселенскому патриарху и Константинопольской «материнской» церкви в деле признания украинской церковной автокефалии и провозглашения соответствующего томоса.

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«Насколько нам известно, сейчас, как никогда ранее, есть все основания ожидать положительного решения вселенского патриарха. Однако очевидно, что противники не будут ждать, сложа руки, и предпринимать все для того, чтобы не допустить провозглашения томоса об автокефалии. Поэтому на данный момент мы не можем сообщить больше деталей начавшегося процесса», - добавляется в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

Справка УНИАН. Томос - это указ, окружное послание предстоятеля поместной православной церкви по некоторым важным вопросам церковного устройства. Путем предоставления томоса некоторой части «материнской» (кириархальной) церкви официально провозглашается автономия в управлении или автокефалия.