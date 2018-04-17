Депутат-"фронтовик" на заседании Рады рассматривал откровенные снимки известной телеведущей (фото)
Депутат от фракции "Народный фронт" Павел Пинзеник во время заседания Верховной Рады рассматривал откровенные фотографии известной телеведущей Валерии Крук.
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Листая статью, особое внимание парламентарий обращал на интимные фотографии телеведущей и фитнес-дивы, передает "Информатор".
"Изображения на экране, видимо, настолько заинтересовали Пинзеника, что он даже не заметил, что во время голосования за законопроекты сидит на рабочем месте другого представителя "НФ" Игоря Котвицкого", - говорится в сообщении СМИ.
Ранее в сети опубликовали фото, как народные депутаты в рабочее время развлекаются с помощью своих гаджетов. "Кто-то играет в шахматы, кто-то читает новости, другие скроллят ленту Facebook", – говорилось в сообщении движения "Честно".