Депутат-"фронтовик" на заседании Рады рассматривал откровенные снимки известной телеведущей (фото)

Депутат, по словам журналистов, увлекся просмотром фото ведущей во время заседания парламента.

Депутат от фракции "Народный фронт" Павел Пинзеник во время заседания Верховной Рады рассматривал откровенные фотографии известной телеведущей Валерии Крук.

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Листая статью, особое внимание парламентарий обращал на интимные фотографии телеведущей и фитнес-дивы, передает "Информатор".

"Изображения на экране, видимо, настолько заинтересовали Пинзеника, что он даже не заметил, что во время голосования за законопроекты сидит на рабочем месте другого представителя "НФ" Игоря Котвицкого", - говорится в сообщении СМИ.

Ранее в сети опубликовали фото, как народные депутаты в рабочее время развлекаются с помощью своих гаджетов. "Кто-то играет в шахматы, кто-то читает новости, другие скроллят ленту Facebook", – говорилось в сообщении движения "Честно".