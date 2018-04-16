Савченко и Рубан отказываются давать показания - СБУ

В настоящее время осуществляется обзор и анализ документов и предметов, изъятых в местах жительства и работы Рубана и Савченко.

Подозреваемые в планировании захвата власти Владимир Рубан и Надежда Савченко, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "Сейчас следствием среди прочего назначено и проводится тринадцать экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео - и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, в том числе и комиссионная судебно-психологическая экспертиза в отношении проверки правдивости показаний Надежды Савченко", - говорится в сообщении.

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Проведены допросы свидетелей, которые сообщили важные фактические данные об обстоятельствах, которые являются предметом исследования в данном производстве. Осуществляется обзор и анализ документов и предметов, изъятых в местах жительства и работы Рубана и Савченко, проверяется причастность к указанным выше преступлениям других лиц.

Ранее стало известно, что допрос на полиграфе подозреваемой в подготовке терактов и свержении государственной власти нардепа Надежды Савченко перенесли на 17 апреля.