Украина планирует подписать соглашение о безвизе с Колумбией

В МИД сообщили, что договорились о безвизовом режиме с Колумбией, а до этого - с двумя другими государствами Южной Америки, Уругваем и Перу.

Украина планирует подписать соглашение о безвизовом режиме с Колумбией, сообщает украинское Министерство иностранных дел.

Как передает Радио Свобода, об этом 13 апреля шла речь на встрече директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева с директором по консульским и миграционным вопросам МИД Колумбии Лус Стеллой Портилья и директором Департамента Европы внешнеполитического ведомства страны Хуаном Гильермо Кастро.

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«Стороны констатировали необходимость активизации усилий, направленных на подписание в ближайшее время двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии. Достигнута договоренность об оказании максимального содействия завершению соответствующих формальностей», – говорится в сообщении МИД.

Ранее на этой неделе в МИД сообщили, что договорились о безвизовом режиме с двумя другими государствами Южной Америки – Уругваем и Перу.

По данным обнародованного в конце октября 2017 года «глобального рейтинга паспортов», граждане Украины могут на короткий срок въезжать без предварительно оформленных разрешений в 120 стран мира.