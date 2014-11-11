Официально: ОБСЕ не имеет отношения к неонацистской АБСЕ

21:08, 11 ноября 2014
Политика
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не имеет отношения к Ассоциации или Агентству по безопасности и сотрудничеству в Европе, основанному ультраправыми европолитиками.

Ультраправые из АБСЕ не имеют отношения к ОБСЕ

Об этом говорится в официальном сообщении организации в Твиттере.

"ОБСЕ не имеет отношения к Ассоциации по безопасности и сотрудничеству в Европе (АБСЕ)", - сказано в сообщении.

Читайте такжеМВД установило лица иностранных "наблюдателей" на псевдовыборах (список)АБСЕ является организацией-клоном ОБСЕ, членами которой являются преимущественно неонацисты и сталинисты из стран ЕС. Ее члены были "наблюдателями" на псевдореферендуме в Крыму и псевдовыборах на Донбассе.

Российские СМИ, в частности, бывшее информагентство РИА Новости, пытались выдать АБСЕ за ОБСЕ.

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