Официально: ОБСЕ не имеет отношения к неонацистской АБСЕ

Об этом говорится в официальном сообщении организации в Твиттере.

"ОБСЕ не имеет отношения к Ассоциации по безопасности и сотрудничеству в Европе (АБСЕ)", - сказано в сообщении.

Читайте такжеМВД установило лица иностранных "наблюдателей" на псевдовыборах (список)АБСЕ является организацией-клоном ОБСЕ, членами которой являются преимущественно неонацисты и сталинисты из стран ЕС. Ее члены были "наблюдателями" на псевдореферендуме в Крыму и псевдовыборах на Донбассе.

Российские СМИ, в частности, бывшее информагентство РИА Новости, пытались выдать АБСЕ за ОБСЕ.

ОБСЕ не имеет отношения к «Ассоциации по безопасности и сотрудничеству в Европе» (АБСЕ) - ОБСЕ (@osce_ru) November 11, 2014