Официально: ОБСЕ не имеет отношения к неонацистской АБСЕ
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не имеет отношения к Ассоциации или Агентству по безопасности и сотрудничеству в Европе, основанному ультраправыми европолитиками.
Об этом говорится в официальном сообщении организации в Твиттере.
"ОБСЕ не имеет отношения к Ассоциации по безопасности и сотрудничеству в Европе (АБСЕ)", - сказано в сообщении.
Читайте такжеМВД установило лица иностранных "наблюдателей" на псевдовыборах (список)АБСЕ является организацией-клоном ОБСЕ, членами которой являются преимущественно неонацисты и сталинисты из стран ЕС. Ее члены были "наблюдателями" на псевдореферендуме в Крыму и псевдовыборах на Донбассе.
Российские СМИ, в частности, бывшее информагентство РИА Новости, пытались выдать АБСЕ за ОБСЕ.
ОБСЕ не имеет отношения к «Ассоциации по безопасности и сотрудничеству в Европе» (АБСЕ)
- ОБСЕ (@osce_ru) November 11, 2014
ОБСЕ не имеет отношения к Драгане Трифкович из так называемой «АБСЕ». ОБСЕ не наблюдала за т. н. «выборами» 2 ноября
— ОБСЕ (@osce_ru) November 11, 2014