Порошенко и Мэй скоординировали действия по сотрудничеству в обмене разведданными

Об этом, по словам украинского президента, шла речь во время их телефонного разговора.

Президент Украины Петр Порошенко с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй скоординировали действия по сотрудничеству в обмене разведданными во время их телефонного разговора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский президент заявил во время интервью телеканалам.

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«Прежде всего я выразил поддержку действий Великобритании в связи с химической атакой против Великобритании и граждан Британии со стороны РФ, скоординировали наши действия относительно сотрудничества в обмене разведданными, в военной, военно-техническом сотрудничестве, поддержку Великобританией вопросов санкций против РФ», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля во время телефонного разговора с Мэй Порошенко выразил солидарность с британским народом и правительством относительно отравления Сергея Скрипаля в городе Солсбери.

Мэй поблагодарила Украину за проявление солидарности с Великобританией и в очередной раз осудила агрессию России на Донбассе и Крыму.

Президент Украины поблагодарил британскую сторону за постоянную поддержку территориальной целостности Украины и непризнание результатов недавних незаконных выборов на территории оккупированного Крыма. Обсуждался также вопрос ужесточения санкций в ответ на агрессивные действия РФ.

Собеседники обсудили вопросы усиления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Президент Порошенко поблагодарил за поддержку украинских реформ. В этом контексте также речь шла о подготовке второй Международной конференции, касающейся реформ в Украине в Копенгагене, которая состоится в июне.

Президент пригласил премьер-министра Мэй посетить Украину с официальным визитом.