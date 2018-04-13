В НАТО заявили, что ценят решение Украины выдворить 13 российских дипломатов

В Альянсе приветствуют солидарность Украины с Западом о выдворении российских дипломатов в ответ на отравление бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что в Альянсе ценят решение Украины выдворить 13 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и выступают за продолжение таких действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказала во время дискуссии "Украина и союзники: совместные действия в условиях нестабильности" в рамках 11-го Киевского форума по вопросам безопасности.

"Когда Украина решила выдворить 13 россиян из представительских учреждений (посольств и консульств - УНИАН), к ней присоединились многие союзники, а также институты НАТО. Мы аннулировали аккредитацию семи россиян, работавших в миссии (России) при НАТО и решили не продлевать аккредитацию еще для трех, по которым был направлен запрос", - заявила она.

"Все мы предприняли такого рода шаги. Мы действительно ценим солидарность Украины и взаимодействие с нами. Речь идет о единстве реагирования, которое, по моему мнению, произвело впечатление на Москву", - заявила Геттемюллер.

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"Мы посмотрим, к чему это приведет, но, по моему мнению, все эти шаги мы должны продолжать, размышляя над тем, каким образом, решительным образом действовать в нашей дальнейшей работе", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, бывшего сотрудника российского ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинения стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

В связи с этим инцидентом ряд стран, включая Украину, решили выдворить российских дипломатов.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выслала 23 британских дипломата.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Кроме того, Франция, Германия, Польша, Канада выдворили по 4 российских дипломата, Литва, Чехия, Молдова - по 3, Нидерланды, Дания, Албания, Италия, Испания, Австралия - по 2, Румыния, Эстония, Латвия, Хорватия, Швеция, Македония, Норвегия, Венгрия, Финляндия, Бельгия и Ирландия - по 1.