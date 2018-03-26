Отравление Скрипаля: 14 стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов

16:45, 26 марта 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает АР.  Франция, Германия и Польша вышлют по четыре дипломата, Чехия и Литва — трех. Эстония — по одного дипломата. Дания объявила о высылке двух дипломатов. Также по сообщениям СМИ Латвия высылает одного дипломата и сотрудника "Аэрофлота".

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Нидерланды высылают двух дипломатов, Чехия - трех. Также о высылке 13 российских дипломатов объявила Украина. Италия вышлет двух дипломатов, министр иностранных дел Румынии также выразил солидарность с Великобританией и сказал, что власти объявят о своих мерах позже.

Ранее стало известно, что США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть консульство в Сиэтле.

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Теги: #Британия#США#Россия#Евросоюз#российские дипломаты#отравление Скрипаля