Отравление Скрипаля: 14 стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов

Франция, Германия и Польша вышлют по четыре дипломата, Чехия и Литва — трех.

Франция, Германия, Латвия, Польша, Литва, Эстония и другие европейские страны объявили о высылке российских дипломатов в ответ на отравление бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери.

Об этом сообщает АР. Франция, Германия и Польша вышлют по четыре дипломата, Чехия и Литва — трех. Эстония — по одного дипломата. Дания объявила о высылке двух дипломатов. Также по сообщениям СМИ Латвия высылает одного дипломата и сотрудника "Аэрофлота".

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Нидерланды высылают двух дипломатов, Чехия - трех. Также о высылке 13 российских дипломатов объявила Украина. Италия вышлет двух дипломатов, министр иностранных дел Румынии также выразил солидарность с Великобританией и сказал, что власти объявят о своих мерах позже.

Ранее стало известно, что США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть консульство в Сиэтле.