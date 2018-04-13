ГПУ подтвердила информацию о задержании во Франции организатора "титушек"

03:08, 13 апреля 2018
Политика
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ГПУ подтвердила задержание организатора "титушек" / фото УНИАН

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Об этом сообщил спикер Генпрокуратура Андрей Лысенко на странице в Facebook.

"ГПУ получила сегодня официальное сообщение о задержании во Франции Армена Саркисяна - одного из организаторов групп "титушек", которые действовали во время Евромайдана", - говорится в сообщении.

Лысенко добавил, что Генпрокуратура будет готовить документы для его экстрадиции в Украину.

"У нас есть 40 дней для этого. Мы этот процесс не будем затягивать", - написал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, ранее член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что во Франции задержали одного из главных организаторов «титушек» во время Майдана Армена Саркисяна. "Теперь дело за Генеральной прокуратурой", - добавил Геращенко.

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Теги: #Генпрокуратура#титушки