В Раду пока не поступало обещанных Луценко новых представлений на нардепов

Спикер обещает, что как только в парламент поступит новое представление на кого-то из депутатов, он немедленно направит его для рассмотрения в Регламентный комитет и сообщит об этом журналистам и общественности.

В Верховную Раду Украины не поступали новые представления на народных депутатов от Генеральной прокуратуры Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВР Андрей Парубий журналистам во время 11-го Киевского форума по безопасности.

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Отвечая на вопрос, не поступали ли в парламент новые представления на депутатов от ГПУ, он сказал: "Новые представления не поступали. Когда поступает какое-либо новое представление, я для того, чтобы избежать каких-то интриг, тут же публикую его на своей странице в Facebook".

Спикер добавил, что обещает, что как только в парламент поступит новое представление на кого-то из депутатов, он безотлагательно направит его для рассмотрения в Регламентный комитет и сообщит об этом журналистам и общественности.

Как сообщал УНИАН, 14 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал внесение представления о снятии депутатской неприкосновенности с еще двоих народных депутатов.

«Мы на финальной стадии к подготовке представления по делу одного из народных депутатов, который препятствовал журналистской деятельности прямо в стенах Верховной Рады», - сказал Луценко.

Кроме того, по его словам, будут представлены на его подпись материалы о незаконном обогащении «одного из народных депутатов».