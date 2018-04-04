Парубий о визите глав САП и НАБУ в Раду: состоялся "эмоциональный разговор"

По мнению председателя ВР, «чрезвычайно важным является диалог между ВРУ и руководителями созданных антикоррупционных органов».

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий говорит, что при участии заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в парламенте состоялся «эмоциональный разговор».

Об этом он сказал, закрывая утреннее заседание после заслушивания информации Холодницкого и Сытника.

Читайте такжеСытник: никакого конфликта между НАБУ и САП нет

Он отметил, что «чрезвычайно важен диалог между ВР и руководителями созданных антикоррупционных органов».

Председатель ВР напомнил, что именно Верховная Рада принимала решение о создании этих антикоррупционных органов и «собственно ВРУ идет путем изменений, и я уверен, что вскоре в ВРУ будет принято решение о создании антикоррупционного суда».

«Мы совместно - вместе плечом к плечу должны бороться с коррупцией в нашей стране, и я уверен, что с ошибками, возможно с задержками, но Украина идет правильным путем...», - сказал Парубий.

Спикер поблагодарил Холодницкого и Сытника за участие в заседании парламента. Он отметил, что рассмотрение вопроса завершено, «информация принята к сведению».

После этого он закрыл сегодняшнее утреннее заседание.

Как известно, сегодня парламент работает только на утреннем заседании. Согласно регламенту ВР, вечернего заседания в среду и пятницу нет.