Яценюк: Украине нужна очень четкая перспектива от ЕС и НАТО

Арсений Яценюк на Киевском форуме по безопасности констатировал, что отсутствие действий провоцирует тоталитарные режимы к переходу десятков красных линий.

«Отсутствие действий провоцирует тоталитарные и диктаторские режимы к переходу десятков красных линий. Защита стран-членов НАТО и Украины в будущем, - это не только прописанная на бумаге статья 5 Вашингтонского договора, а это реализация этой статьи: в том случае, если кто-то напал на одну из стран-членов НАТО означает нападение на всех», - подчеркнул лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, открывая 11-й Киевский форум по безопасности в четверг, 12 апреля.

Европейский Союз, отметил Арсений Яценюк, разделяет стремление Украины к членству в Европейском Союзе: «НАТО говорит о том, что двери для Украины открыты. Я хочу понять: это так или нет. Думаю, что ответ для наших европейских партнеров должна быть только один: «Да, мы хотим иметь сильную Европу, где Украина является членом». Ответ наших союзников по НАТО должен быть: «Да, Украина будет членом НАТО, потому что мы как НАТО хотим быть сильнее, а Украина сильная».

Лидер «Народного фронта» подчеркнул, что Европейский Союз, его целостность и европейская демократия находятся под угрозой: «Очень много мировых тенденций, которые тянут к дезинтеграции ЕС. Европейский Союз является достижением цивилизации, образцом свободы. Это то, куда тянется украинская нация. И поэтому мы просим наших европейских партнеров очень четкой перспективы для Украины».

То же касается членства в НАТО: «Это единая мощная система мировой безопасности. Подчеркиваю, система мировой безопасности, а не военный блок. И поэтому защита стран-членов НАТО и Украины в будущем, - это не только прописанная на бумаге статья 5 Вашингтонского договора, а это реализация этой статьи: в том случае, если кто-то напал на одну из стран-членов Нато означает нападение на всех».

«Это должны быть не просто слова, а четкие действия. Ведь отсутствие действий провоцирует тоталитарные и диктаторские режимы к переходу десятков красных линий, которые все отодвигаются и отодвигаются», - подчеркнул Арсений Яценюк.

Лидер «Народного фронта» подчеркнул, что в этом году исполняется сто лет восстановления украинской государственности - «сто лет, когда украинская нация получила свое государство и право на будущее».

«История так распорядилась, что мы не смогли сто лет назад удержать свою независимость. Но история справедлива к тем, которые борются. И мы вернули себе статус независимого государства», - сказал он.

Однако вызовы, которые были сто лет назад, остались и сегодня, подчеркнул лидер «Народного фронта»: «Потеря независимости имела драматические последствия для украинского государства: репрессии, голодоморы, большевизм, коммунизм, сталинизм, уничтожение гена украинского государства. Восстановление независимости – это не просто шанс, это победа украинской свободы».

«Украина должна быть сильной. Какая Украина сильная? Та, которая борется против российской агрессии, борется за свою независимость. Украина, которая является членом семьи Европейского Союза и членом НАТО», - подчеркнул он.